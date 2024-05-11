Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında yürüttükleri ortak operasyonda 18 kilo 480 gram eroin ele geçirdi.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Bulgaristan uyruklu M.G. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı bir çekici tır ve dorsesinin Kapıkule sınır kapısından yurt dışına çıkmak istediği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile müşterek yapılan aramada tırın dorsesinde gizlenmiş vaziyette (18.480) gr. Eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen eroin muhafaza altına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahıs M.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.