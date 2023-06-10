Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürüttüğü operasyonda kokain, esrar ve ecstasy’den oluşan toplam 358 kilo uyuşturucu ele geçirildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Yakalanan uyuşturucuya el konularak zehir tacirlerine geçit verilmedi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına gelen bir TIR’ı yapılan risk analizi sonucu şüpheli görerek X-Ray taramasına sevk etti. Doğrudan X-Ray sırasına girmesi gereken araç sıraya yönelmeyip boş bir alana hareket ederek park haline geçerken, çok geçmeden başka bir TIR aynı aracın yanına gelerek park etti. Akabinde üçüncü bir TIR da iki aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde park haline geçti.

Kaçakçılık yöntemlerinde tecrübeli olan Gümrük Muhafaza ekipleri yüksek teknolojiye sahip kamera sistemleri üzerinden bu şüpheli hareketliliği saniye saniye takip etti. Yan yana duran iki aracın dorse kapaklarının açıldığının görülmesi üzerine ekipler araçlara seri şekilde müdahalede bulundu. Yük aktarımı yapmak üzere yan yana geldikleri anlaşılan araçlarda arama yapılarak araçlardan birisinin dorsesinde çok sayıda siyah bavul olduğu ve içlerinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler bulunduğu görüldü. Bavullardan çıkarılarak kontrol edilen maddelerden numune alınarak yapılan analiz ve ölçümler sonucu maddelerin esrar, kokain ve ecstasy olduğu belirlenirken, operasyon neticesinde 306 kilo esrar, 52 kilo kokain ve numunelik miktarda ecstasy ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 358 kilo uyuşturucuya geçit verilmedi.

Genişletilen operasyonda uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen şahısların meskeninde yapılan aramada meskenin uyuşturucu maddelerin depolandığı ve dağıtımlarının yapıldığı mekan olarak kullanıldığı anlaşıldı. Toplamda yedi kişinin göz altına alındığı olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Kaçakçılıkla mücadelede yetkin Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri analizler ve etkin operasyon kabiliyeti sayesinde kaçakçılara adeta göz açtırmazken, gerçekleştirdikleri operasyonlarla zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor.