Kapıkule Hudut Kapısı’nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 3 bin 150 kg kokain, 300 gr skunk ve 110 kg skunk ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam piyasa değeri 30 milyon lirayı aşan uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kapıkule Hudut Kapısı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam piyasa değeri 30 milyon TL’yi aşan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar, Edirne’nin sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir başarı olarak kayda geçti.

BİRİNCİ OPERASYON: 3.150 KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

21 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda, Kapıkule’den giriş yapan bir tır kontrol altına alındı. Araç ve şüpheliler F.T. ve M.K. üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 150 kg kokain, 300 gr skunk ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYON: 110 KG SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

20 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen diğer operasyonda, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Z.A. isimli şahsın kullandığı bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 110 kg skunk bulundu.

Bu uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirlendi. Şüpheli Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Narkotik ve KOM ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.