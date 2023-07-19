Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen diplomatik statülü bir şahsın idaresindeki minibüste gerçekleştirdiği aramada popüler markalara ait 427 adet cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirdi. Yakalanan kaçak eşyanın 10 milyon 14 bin TL değerinde olduğu anlaşıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve rutin kontroller esnasında Kapıkule gümrük sahasında diplomatik statülü bir şahsın idaresindeki bir minibüsü mercek altına aldı.

Söz konusu aracı şüpheli gören ekipler gümrük tescil işlemleri sonrası aracı fiziki kontrole tabi tuttu.

Kontrol sırasında bagajda üstü örtülü vaziyette çok sayıda kolinin varlığı tespit edildi. Kolilerde yapılan aramada 427 adet son model cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin 10 milyon 14 bin lira olduğu belirlenen kaçak eşyaya ekiplerce el konuldu.

Operasyon neticesinde milyonlarca liralık kaçakçılık engellenirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı sürdürüyor.