CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Sıla Yolu” Projesi’nde Türkiye’de izinlerini geçirip yaşadıkları ülkelerine giden ve anavatana gelen hemşehriler için Kapıkule’de bir etkinlik düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sıla Yolu projesi kapsamında, iznini geçirip yaşadıkları ülkelere giden ve anavatana gelen hemşehrilerimize; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yurtdışı örgütlenme koordinatörü Mehmet Tüm, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Merkez İlçe Başkanı Yücel Başkanlı, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Yerli, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Yenimuhacir belediye başkanı Tamer Kıral ve İl ilçe gençlik kolları katılarak gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar diledi.

Heyet aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarıyla birlikte kendilerine yazdığı mektupları da iletti.

Heyet ardından Edirne İl Başkanlığını ve Edirne Belediyesini de ziyaret etti.