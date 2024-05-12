Erzincan Merkeze 10 km uzaklıkta bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen jeotermal kaplıcalar şifalı suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi Jeotermal Kaplıca Tesisleri bölgenin en çok tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Jeotermal kaplıcalar, odalarında 470*380 cm ebatlarında termal havuzları, soyunma odası, duş ve tuvaleti ile doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunuyor.

33 derece su sıcaklığı ile havuzlarda ki su her kullanımın ardından değiştiriliyor. Havuzlarda dezenfekte işlemi yapılıp yeni gelen misafirlere hazırlanıyor. Sabah 09.00 akşam 22.00 saatlerinde açık olan ve haftanın 7 günü faaliyet gösteren jeotermal kaplıcalarda, hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriliyor.

Tesislerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın randevu için (0446) 231 44 24 – 231 44 25 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırması yeterli oluyor.