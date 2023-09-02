Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) Başkanı Köksal Kaya ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) Başkanı Köksal Kaya ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette çelik kapı sektörü ve Kayseri’deki tablo hakkında bilgiler paylaşan Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Kaya, eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Çelik Kapı İhtisas Fuarı’na Başkan Büyükkılıç’ı davet etti.

“ÜRETENSİNİZ, KAYSERİ’MİZİN HER ZAMAN ÖN PLANDA KONUŞULMASINI SAĞLAYAN DOSTLARIMIZSINIZ”

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise çelik kapı sektöründe kurumsal firmaların önemine işaret ederek, “Sizleri takdir ediyorum. Ahi ahlakına yakışır, Kayseri’mize yakışır anlayış içerisinde devam ediyorsunuz. Üretensiniz, hizmet edensiniz. Mobilya ve özellikle çelik kapı konusunda Kayseri’mizin her zaman ön planda konuşulmasını sağlayan dostlarımızsınız. Bizlerin de üzerimize ne düşüyorsa, ne gerekiyorsa her zaman yanınızda yer alacağımızı, 13-16 Eylül’deki inşallah yapacağınız Nobel Fuarcılıkla görüşmelerin ve onun sonucunda ortaya çıkan faaliyetinizde de Kayseri’de olduğumuz sürece sizlerle birlikte olmaya gayret ederiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, KAPSİAD Başkanı, dernek yönetimi ve üreticilere teşekkür etti.