Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bitümlü sıcak asfalt ile buluşturduğu turizm destinasyonu çerçevesindeki dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi’ne herkesi davet ederek, “Gerek ülkemizdeki gerekse ülke dışındaki tüm insanların buraları mutlaka görmeleri gerekir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünyanın ikinci büyük şelalesi konumunda olan doğa harikası Kapuzbaşı Şelalesi’ne ulaşım sağlayan yolda, Büyükşehir Belediyesi’nin asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları eşlik etti.

“VATANDAŞ VE TURİSTLERİMİZİN YARARLANMASI İÇİN ÇABAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Avrupa standartlarında yapılan Kapuzbaşı Şelalesi yolu incelemesi kapsamında, Kapuzbaşı Şelaleleri önünde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şelaleler diyarındayız, Yahyalı’mızdayız. Bu şirin ilçemizin en güzel destinasyonu olarak değerlendirdiğimiz Kapuzbaşı şelaleleri bölgesindeyiz. Burada takım şelaleleri Elif Şelaleleri ve diğer şelalelerle birlikte adeta cağal cağal sular akıyor dedi.

Büyükkılıç, İnsanların bölgeye ulaşması için sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “İnsanların buraya ulaşması, bu bölgenin güzelliklerinden yararlanması için de bizler sıcak asfaltla vatandaşlarımız ve turist kardeşlerimiz nasıl bu bölgeye konforlu ulaştırırız diye çabamızı sürdürüyoruz. Burada yapılan asfalt çalışmalarını görmek amacıyla gelmiş idik. Dolayısıyla şelalelere de uğramadan edemezdik. Görüldüğü gibi adeta dünyadaki Niagara şelalesinden sonra en yüksek düşü olan şelalelerin bulunduğu bölgeye geldik. Kapuzbaşı’mızın güzel insanlarına, her zamanki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

“GEREK ÜLKEMİZDEKİ GEREKSE ÜLKE DIŞINDAKİ TÜM İNSANLAR BURALARI MUTLAKA GÖRMELİ”

Açıklamasında, gerek Türkiye’deki gerekse ülke dışındaki herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğine değinen Büyükkılıç, “Gerek ülkemizdeki gerekse ülke dışındaki tüm insanların buraları mutlaka görmeleri gerektiğini böylece hatırlatıyoruz. Allah’ın lütfu dağın içinden suyun fışkırmasının ne olduğunu da böylece görüyoruz. Yahyalı’mızın Belediye Başkanını, değerli milletvekilimizi, kaymakamımızı, muhtarımızı, ilçe başkanımızı, il yönetiminden gelen canlarımızı, dostlarımızı, kadın kollarımız buradalar derken hep beraber burada bu güzellikleri görüyor, yaşıyor, adeta içselleştiriyoruz” diye konuştu.

“KAYITSIZ ŞARTSIZ HERKESİ BEKLİYORUZ”

Kayıtsız şartsız herkesi Kapuzbaşı Şelalesi’ne ve şelaleler bölgesindeki güzellikleri görmeye davet eden Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizin her yeri adeta cennet köşesi. Kayseri’mizin belki denizi yok ama her bir köşesi ayrı bir güzel. İnsanlar rahatlıkla dinleneceği, keyifli bir şekilde vakit geçireceği böyle bir güzel ortam. Adeta burada yağmur gibi yüzümüze sular çarpıyor, bizi dinlendiriyor, masaj yapıyor. Tavsiye ederiz, gelsinler görsünler. Bunlar anlatılmaz, yerinde görünür, yaşanır. Kayıtsız şartsız herkesi bekliyoruz. Eğer görmediyse, yazık büyük kayıp” ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, tablo gibi büyüleyici Kapuzbaşı Elif Şelalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜYÜKKILIÇ, YAHYALI’DA YÜKSEK TEPELERE ÇIKARAK İNCELEMELERDE BULUNDU

Doğal güzellikleri ve turizm zenginliği bakımından büyük bir potansiyele sahip Yahyalı’nın turizm çeşitliliğini arttırmak doğrultusunda ilçeyi gezen Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’daki yüksek tepelere çıkarak incelemelerde bulundu.