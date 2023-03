Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD), 7174 sayılı Kapadokya Alanı Kanunu ile sınırları belirlenmiş olan Kapadokya Alanı’nda faaliyet gösteren, her biri alanında öncü 35 turizm yatırımcısının bir araya gelmesi ile kuruldu.NEVŞEHİR (İGFA) - KAPYAD ile birlikte, Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının lider yatırımcıları ilk kez bir araya gelip ortak bir gaye etrafında toplanmış oldular.

Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun’un başkanlığında kurulan KAPYAD, ilk toplantısını Uçhisar Museum Hotel’de gerçekleştirdi. Toplantının ardından tüm üyelerin katılımı ile Nevşehir Valisi Sn. İnci Sezer Becel ve Kapadokya Alan Başkanı Sn. Birol İnceciköz makamlarında ziyaret edilerek tanışma ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, Kapadokya turizminin öncü yatırımcılarını bir çatı altında toplamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; “Derneğimizin en temel kuruluş amacı ‘Kapadokya’ markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaçla başta Kapadokya Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olmak üzere tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumları ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ile ‘Kapadokya’ markasına değer katılması, bölge turizm yatırımcılarının sorunlarının çözüme kavuşturulması, katma değer üreten nitelikli turizm yatırımı sayısının artırılması ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı. Ömer Tosun ayrıca; “Bölgenin en önde gelen turizmcileri ile bir araya gelerek kurduğumuz derneğimizin Kapadokya’nın korunması, doğru tanıtılması ve doğru planlanması konularında oldukça hassas ve etkin olmasını planlıyoruz” dedi.

Vali Becel ise yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş haberini ilk aldığında oldukça mutlu olduğunu ifade ederek “Kapadokya bölgemizin çok büyük bir eksiğinin giderilmiş olmasından ve bu denli etkin turizm yatırımcılarının bir araya gelerek oldukça önemli bir irade oluşturmasından son derece mutlu oldum, bölgemiz için hayırlı olsun” dedi. Kapadokya Alan Başkanı İnceciköz ise KAPYAD’ın kuruluşunun Kapadokya için son derece önemli olduğuna değinerek, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın başta üst ölçekli planlama çalışmaları olmak üzere birçok konuda KAPYAD ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı.

KAPYAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı görevini üstlenecek olan Turizm Eski Bakanı ve Uçhisar’da yer alan Taşkonaklar otelinin sahibi Bülent Akarcalı; “Son derece kıymetli turizm yatırımcılarını bir araya getirmeyi başaran Ömer Tosun’a teşekkürü borç kabul ediyorum. KAPYAD ile Kapadokya turizmi çok büyük bir eksiğini gidermiş oluyor. Eminim ki, tüm üye arkadaşlarımızın desteği ile çok önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

24 Mart 2023 tarihi itibariyle KAPYAD üye listesi ise şu şekilde gerçekleşti; "Ömer Tosun - Indigo Group (Başkan), Bülent Akarcalı - Taşkonaklar (Yüksek İstişare Kurulu Başkanı), Ahmet Serdar Körükçü - Dorak Holding, Murat Çoban - Kaya Balloon , Ali Yavuz - Kelebek Group, Halis Uluer - HU of Cappadocia / Harem Cappadocia , Deniz Oktay Karkin - Argos in Cappadocia , Ozan Körükçü - Carus Hotel , Ziya Taşdelen - Göreme Onyx , Feride Macarcıkoğlu - Mira , Cappadocia / Bazaar 54 , Nazif Demir - Alden Otelcilik , Abdullah Şen - Karlık evi, Kubilay Bozonoğulları - Elai Restaurant / Les Maisons de Cappadoce, Alper Kankılıç - Millstone Hotel / Millocal Restaurant, Nebil Tahincioğlu - NT Group, Mustafa Ertaş - Kapadokya Hill Otel, Mehmet Toybıyık - Fresco Cave Suites, Tolga Tosun - Indigo Group, Mustafa Demirci - Aydınlı Cave, Hamdi Dinler - Monarch Hotel / Canyon Cave, Ferit Kayrak - Tafoni Cave, Mustafa Çankaya - CCR, İbrahim Baştutan – Gamirasu Cave, Güray Tüysüz - Güray Müze, Mehmet Erdoğan - Kocabağ Şarapçılık, Hasan Turasan - Turasan Şarapçılık, Fatih Ün - Dream of Cappadocia , Arda Zor - Rox Cappadocia / Reserved Restaurant, Mehmet Kök - Fairyland Otel, Yavuz Demir - Elika Cave , Selahattin Tezcan - Fosil Cave, Mustafa Halıcı - Mustafa Cappadocia Resort , Cihan Akdağ - Bezirhane Seramik , Mehmet Çınar - Çınar Halıcılık ve Can Öğütçü - Suhan Otel"