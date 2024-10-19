Kuruldukları kısa zaman zarfından adlarından sıkça söz edilen Karaağaç Arda Kadın Futbol Takımı çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz gece Saraçhane Stadyumu’nda gerçekleşen idmana yönetimcilerin bir çoğu oyuncuları ziyaret etti. Fatih Karagümrük Kadın Futbol takımından transfer edilen oyuncusu Ceren Su Yürük’te tanıtıldı.

Edirne’nin ilk ve tek kadın futbol takımı olan Karaağaç Ardaspor Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Geçen sezon yer aldığı TFF Kadınlar 3. Ligi’nde play-off oynama başarısı gösteren Karaağaç Arda Spor Kadın Futbol Takımı’nın Başkanı Aytaç Feda ve yöneticilerde idmanda tam kadro yerini aldı. İdmana Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Cenk Ergüden ve Ertuğrul Tanrıkulu’da katıldı.

YETİŞTİRDİKLERİ OYUNCUYU TESLİM ETTİLER

Fatih Karagümrük Kadın Futbol takımının çeşitli yaş kategorilerinde boy gösteren Ceren Su Yörük, Karagümrük Kadın Futbol Okulu Sorumlusu Sedat Gözlük’ün alt yapıdan bu yana yetiştirmesinden dolayı Edirne’ye gelerek oyuncuyu kendi elleriyle lisansını Aytaç Feda’ya teslim etti.

Kadın futbol takımından sorumlu yönetici Ezgi Arslan Yavuz, “Kızlarımız için güzel bir oluşum içerisindeyiz. 3’üncü yılımıza girdik. Çoğu kişi kadın futbol takımımızı halen bilmese de çıktığımız bu yolda çok inanlar olmasa da biz güzel yollar kat ettik. Şuan şehir dışından transfer kızlarımızda var.Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değildir.Birliğin,dayanışmanın,azmin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Aytaç Feda’nın önderliğinde birlik ve beraberlik içinde olan güzel bir yönetim kurulu oluşturuldu bu yönetimle inşallah daha da güzel bir yolla ilerleyeceğiz. Kızlarımız için elimizden ne geliyorsa hatta daha fazlasını yapmak için buradayız.Ayrıca bu yolda bize inanan,desteğini esirgemeyen Valimiz Yunus Sezer’e, Edirne Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilimiz Fatma Aksal’a,Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne İl Başkanı Belgin İba’ya , Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın’a ve OLİN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Edip Ağaoğulları’na teşekkür ediyoruz. Her daim hep yanımızda oldular. Edirne’deki özellikle iş insanı kadınlarımız dan da bu yetenekli kızlarımız için desteklerini bekliyoruz” dedi.