Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, böyle bir projeyi yaşama geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledİ.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, İzmir'in örnek tesislerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için önemli bir görev üstlenecek merkez, çok sayıda spor branşına ev sahipliği yapacak olması ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir'e böyle bir merkez kazandırmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların ayrıntılarıyla ilgili bilgi alan Başkan Selvitopu, örnek tesisin çimlendirilen futbol sahasını, çelik çatıyla örtülü tribününü, yüzme havuzlarını, soyunma odalarını, giriş holünü ve diğer bölümlerini tek tek inceledi. Yapılması gereken ek işlerle ilgili talimatlar verdi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının belirlenen program doğrultusunda hızla sürdüğünü ve İzmir'e yakışacak güzellikte bir tesis ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Özellikle geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız, gençlerimi burayı yoğun olarak kullanacak. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için önemli bir işlevi olacak. Bölgede bulunan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezimizle Aqua Yaşam Havuzlarımızı yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği düşünülürse, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi de yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapacak” dedi.

Merkezin temmuz ya da ağustos ayında Karabağlar'a kazandırılacağını belirten Başkan Selvitopu, “Sadece ilçemize değil İzmir'e değer katacak bu tesisi tamamlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FUTBOL SAHASI ORTAYA ÇIKTI

Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönüm üzerinde yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar bulunuyor. Açık alanda, üzeri çelik sistemle örtülü ve 3 bin seyirci kapasiteli tribüne sahip futbol sahası yer alıyor. Yapay çimin serildiği sahanın yeşil dokusu ortaya çıktı. Tesiste ayrıca 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunuyor.

İki spor salonunda da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alıyor. Binada ayrıca, sporcular için kondisyon / antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.