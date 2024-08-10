Karabağlar Belediyesi ve Halkevleri’nin işbirliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen “Yaz Çocuk Buluşmaları” kurslarına devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar’da sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet veren Karabağlar Belediyesi ile “Bir Oyun Kuralım” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Halkevleri, düzenlediği yaz çocuk buluşmaları dersleriyle, çocukların hem eğitilmesi hem de keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Çocuklardan büyük ilgi gören “Yaz Çocuk Buluşmaları” dersleri Karabağlar Belediyesi Cennetçeşme Semt Merkezi’nde yapılıyor. Bilimsel, laik ve eşit bir bakış açısıyla, hem eğlenmek, hem de öğrenmek amacıyla Halkevleri gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen kurslarda çocuklara, Drama, Toplumsal Cinsiyet, Ritim, Müzik, Eğlenceli Bilim, Resim, Felsefe ve Çocuk Hakları dersleri veriliyor. Ayrıca çeşitli geziler yapılırken veliler için de resim, yoga ve yaratıcı drama kursları ücretsiz veriliyor.

15 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen eğitime katılan toplam 40 çocuk, gönüllerince vakit geçiriyor. Parasız, eşit ve bilimsel bir eğitimin olabileceğini göstermek için çalışmalarını sürdüren Halkevleri’nin Yaz Çocuk Buluşmaları 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

EĞİTİMLER ŞENLİKLE SÜSLENECEK

Bir ay boyunca süren eğitimlerin ardından çalışmalara katılan çocuklar 12 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30’da Uzundere Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek çocuk şenliği ile süsleyecek. Halkevi Çocuk Korosu'nun sahne alacağı şenlikte çocuklar, şiir dinletisi, yüz boyama ve birbirinden eğlenceli oyunlarla buluşacak.