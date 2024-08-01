Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara hızlı ve nitelikli hizmet vermek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'yle (İZSU) abonelik işlemleri veri paylaşım protokolü imzaladı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan tarafından imzalanan protokol sayesinde vatandaşlar, su abonelik işlemlerini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. Böylece zamandan ve kaynaklardan tasarruf edilecek.İZMİR (İGFA) - Kamuda dijitalleşmeye özel önem veren ve bir çok hizmetini online ortamda vatandaşların kullanımına sunan Karabağlar Belediyesi, yine örnek bir çalışmaya imza attı. İZSU abonesi olmak isteyen vatandaşların Karabağlar Belediyesi'nden almaları istenen belgeler, artık elektronik ortamda paylaşılacak. Karabağlar Belediyesi ve İZSU arasında imzalanan protokole göre İZSU, gerekli belgeleri Karabağlar Belediyesi'nin dijital altyapısından yararlanarak değerlendirebilecek. Bürokrasi süreçlerinin azaltılması ve sürecin sadeleştirilmesiyle birlikte vatandaşlar sağlıklı, hızlı ve nitelikli hizmete kavuşmuş olacak.

DİJİTAL HİZMETLER ARTACAK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, diğer yerel yönetimlere de örnek oluşturacak protokolün Karabağlar'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Karabağlar Belediyesi'nin gelişen teknolojiden yararlanmayı öncelik verdiğini ve bu amaçla dijital altyapısını sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Kınay, “Ruhsat süreçlerinden nikah başvurularına, ağaç budama taleplerinden vergi ödemelerine kadar bir çok konuda vatandaşlarımıza dijital hizmet sunuyoruz. İZSU Genel Müdürümüzle birlikte, altına imza attığımız bu protokol de önemli bir gelişim ve dönüşümü oluşturacak. Vatandaşlarımızın yaşadığı zaman problemi hafifletilerek, su abonelik işlemleri çok daha hızlı ve nitelikli yapılabilecek. Protokolün Karabağlar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızı hızlı ve güvenli hizmetle buluşturma anlayışımızla birlikte çalışmaya devam edecek ve dijital hizmetlerimizin sayısını, kalitesini artırmayı sürdüreceğiz” dedi.