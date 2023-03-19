Karabağlar Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümünü ve şehitlerimizi unutmadı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıldönümünü coşkuyla kutladı; Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü nedeniyle, Karabağlar Kaymakamlığı'nda düzenlenen törene katılarak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi tarafından Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’ndeki Şehitler Parkı’nda anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu’nun yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, gazilerimiz, şehit yakınları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve yakın zamanda yaşadığımız afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza saygı duruşuyla ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Saygı duruşu öncesi Karabağlarlı şehitlerin adları tek tek okundu.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi adına Gazi İbrahim Yılmaz, günün anlamına ilişkin açılış konuşması gerçekleştirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da konuşmasına, son dönemde meydana gelen felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anarak başladı. Türk ulusunun bu tür zorlukları, 108 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağına inandığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Türlü zorluklara rağmen Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele etmeyi, acıları yüreğine gömerek direnmeyi başarmış bir milletiz. Şimdi de yaralarımızı aynı güç ve ruhla saracağız” dedi.

Çanakkale'nin Mustafa Kemal Atatürksüz anılamayacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bu ülke bize şehitlerimizden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o büyük mücadeleyi veren kahramanlarımızdan emanettir. Bu emaneti geleceğe taşımak hepimizin görevidir.

Çanakkale ruhu devam ettiği sürece Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır. Bu inançla Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları, Çanakkale’de ve sonrasında bu ülke için canını veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm şehit ailelerine de saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Selvitopu’nun konuşmasının ardından İzmir Devlet Tiyatrosu Emekli Sanatçısı Rüçhan Güler, Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini seslendirdi.

Tören, şehitlerin adlarının yazılı olduğu anıta kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Karabağlar Belediyesi ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Şehitler Parkı, Eskiizmir Pazaryeri ve Fahrettin Altay Meydanı’nda şehitlerimiz için lokma döktürdü.