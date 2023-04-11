İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin CHP Grubu üyeleri, partililer, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak amacıyla bağışta bulundular.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Biz de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyoruz. Bugün sembolik bir bağışta bulunduk. Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için bundan sonra da sahada etkin şekilde olacak ve var gücümüzle çalışacağız” dedi.

İş Bankası Bahçelievler Şubesi önünde sabah saatlerinde buluşan partililer, daha sonra “hayırlı olsun dilekleriyle bağışlarını gerçekleştirdiler.