İzmir'in Karabağlar ilçesinde üretim sezonu öncesi tonlarca gübre ve bordo bulamacı dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi geçen yıl başlattığı gübre dağıtımını bu yıl da tekrarlayarak, üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Karabağlar Belediyesi ilçeye bağlı 3 köyde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kavacık, Tırazlı, Uzundere’de bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bölgenin toprak yapısına uygun tonlarca gübre ve mantar hastalıklarına karşı bordo bulamacı dağıtıldı. Her dönüm için 10 kilogram gübre alan köylüler, kendilerine bu yıl da destek olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkürlerini ilettiler.

Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtımı yapılan gübrelerin, azot, fosfor, potasyum ve kükürt dengesi bakımından zengin olmasına dikkat ediliyor. ÇKS'ye kayıtlı 150 üreticiye, 30 ton gübrenin yanı sıra yaklaşık 3 ton da bordo bulamacı verildi.

“SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, her geçen yıl ağırlaşan üretim koşulları nedeniyle çiftçilerin çektiği sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “O nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da onları desteklemeye gayret ettik. Yüklerini bir parça da olsa azaltabildiysek ne mutlu. Karabağlar Belediyesi olarak her zaman kırsal kalkınmayı destekleyecek ve tarımsal üretime sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Selvitopu, üreticilerin verimli bir sezon geçirmesini ve bol kazançlar elde etmesini de diledi.