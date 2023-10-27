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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi törenle açıldıİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve İzmir'e yakışır modern bir görünüme kavuşturulan 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi görkemli bir törenle açıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Cumhuriyete vefa borcumuz olduğunu vurgulayarak, “Bu borcu ödemek ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımak için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir'in en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce kişinin kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından 100. yılını kutlayan Cumhuriyetimize yakışır hale getirildi. Daha fazla yeşil dokuya ve spor alanına kavuşturulan parka, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını anlatan dev bir rölyef de yerleştirildi. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı ve Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Parktaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen törene, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Selvitopu vatandaşları, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Korteji yürüyüşüne ve “Dolu Kadehi Ters Tut” grubunun konserine katılmaya, bu coşkuya ortak olmaya da çağırdı.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösen de, kente değer katan bu düzenleme için Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek, Başkan Selvitopu'na Atatürk Portresi armağan etti.

Konuşmaların ardından 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi kurdela kesim töreniyle, konfeti ve marşlar eşliğinde açıldı.

8 KOMPOZİSYONLU RÖLYEF

Heykeltıraş Barış Ünlü tarafından tasarlanarak yapılan Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi, 8 ana bloktan oluşuyor. Her blokta, “1919 Rölyefi”, “1923 Rölyefi”, “Spor Rölyefi”, “Demokrasi Rölyefi”, “Bilim Rölyefi”, “Eğitim Rölyefi”, “Bilişim Rölyefi” ve “Kültür Rölyefi” kompozisyonları yer alıyor.