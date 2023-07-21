İzmir Karabağlar Belediyesi’nin, özellikle kadınları toplumsal yaşama katmak ve hizmeti vatandaşların ayağına götürmek amacıyla yaşama geçirdiği semt merkezlerinden biri daha hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bugüne açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Karabağlar’ı yöneten; bireylere değil, topluma hizmet ilkesini yaşama geçiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu doğrultu da sosyal projelere ağırlık vermeye devam ediyor.

Çalıkuşu Mahallesi’nde yaptırılan ve 18’ncisi açılan semt merkezi, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşların da katıldığı törende hizmete açıldı. Yoğun ilgi gösterilen ve İzmir Belediyesi Eski Başkanı Ceyhan Demir, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı’nın da katıldığı açılış renkli görüntülere sahne olurken törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’ın 58 mahallesine de semt merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi.

Selvitopu, “Göreve geldiğimizde 2014’te semt merkezi sayısı 4 idi. Şimdi 18’inciyi açıyoruz. Hedef Karabağlar’da yaşamlarını sürdüren, zor koşullarda yaşamlarını sürdüren kadınlarla iletişim kurmak istiyoruz. Onlara az da olsa dertlerine çare bulmak, katkı koymak hedefindeyiz. Karabağlar’da 500 bin insanımızın yaşıyor, onların belediyeye gelme imkanı yok. O zaman biz belediye olarak onların yanına gideceğiz, onlarla iletişim içinde olacağız. Amaç sizlerin de dertlerini dinleyip onlara çare aramak ve dertleri azaltmak. Bu merkezlerimizde Karabağlar’daki kadınlar belediye ile buluşuyor. Biz bu merkezleri onlara teslim ediyoruz. Kadınlarımız bizlerin de katkılarıyla çalışmalarını sürdürüyor.” Dedi.