İzmir'in Karabağlar ilçesinde Amatör Telsizcilik Eğitim Semineri'nin ilki Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun katılımıyla yapıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi'yle imzaladığı protokol kapsamında “Amatör Telsizcilik Eğitim Semineri”nin ilki, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitim çalışmasında gönüllüleri yalnız bırakmayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin AKUT ve TRAC gibi sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Afetlerde haberleşmenin ne kadar önemli olduğunun yaşadığımız son depremlerle net bir şekilde anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Mobil hatlar günlerce çalışmadı. Arama kurtarma faaliyetleri telsiz haberleşmesiyle, sizin gibi gönüllülerin çabalarıyla yürütüldü. Bazı şeyler ne yazık ki hafife alınıyor ancak biz telsiz haberleşmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle de TRAC'la geçen yıl protokol imzaladık” dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Deprem başta olmak üzere afetlerle hazırlık da ancak eğitimle olur. Karabağlar Belediyesi olarak AKUT ve TRAC'la yaptığımız protokoller doğrultusunda, eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bütçemizin elverdiği ölçüde sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Çok önemli bir görevi, gönüllü olarak yürütüyorsunuz. O nedenle bu eğitim çalışmasını düzenleyenlere ve tüm afet gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

TRAC İzmir Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran da, destekleri nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Tek günlük seminerde “Amatör telsizcilik nedir?”, “Telsiz kullanma”, “Afetlerde iletişimin önemi”, “sınava hazırlık” konu başlıkları altında çeşitli eğitimler verildi. Kursiyerler gelecek günlerde telsiz kullanımı için gerekli ehliyet sınavına katılacak.