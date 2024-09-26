37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, oda başkanları ve esnaf temsilcileri ile bir araya gelerek, Ahilik geleneğinin devam etmesi için ilçede neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonu'nda düzenlenen sohbet toplantısına, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata, Oto Tamirciler Odası Başkanı ve İESOB Başkan Vekili Necdet Heppekcan, Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Karabağlar Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ünal Yaşar, İzmir’de yılın ahisi seçilen Doğan Karasakal, 2013 yılı ahisi Yakup Demirtaş, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Olgun Demirtaş, İzmir Gömlekçiler Odası'nın temsilcileri ile ilçede faaliyet gösteren esnaflar, belediye meclisinin esnaf komisyonu üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Ahilik geleneğinin önemine dikkat çeken Başkan Kınay “Bugün unutulmuş gelenekleri gün yüzüne çıkarmak ve sohbet etmek için bir araya geldik Ahilik Haftasını adına ve anlamına yakışır bir biçimde Karabağlar’da kutlamak için bundan sonraki dönemlerde neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Ben her zaman geleneklerimizin ve özümüzün çok önemli olduğuna inandım. Aynı zamanda ilçemizde Ahilik kültürünü kendi koşullarımızda nasıl yaşatabiliriz, belediye olarak neler yapabiliriz, bunları da konuşacağız” dedi.

Başkan Kınay ayrıca “Mobilya Akademi”den sonra protokol imzaladıkları Gömlekçiler Odası'yla “Tekstil Akademi” kurmak için birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, sektöre bu konuda istihdam sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Ahilik felsefesi ve öğretileri hakkında bilgi veren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (İESOB) Yalçın Ata da, İzmir'in Türkiye'de Ahilik Haftalarını en etkin ve organize kutlayan il olduğunu hatırlattı. Ahilik geleneğini artık simgesel olarak kutlandığına dikkat çeken Ata, özellikle eğitim sisteminden dolayı çırak yetişemediğini için birçok mesleğin yok olduğuna dikkat çekti. Yalçın Ata ayrıca, esnaf ve sanatkarların sesini kamuoyuna yansıtmak, camiayı en iyi şekilde temsil etmek adına yapılacak her türlü ortak çalışmaya destek vereceklerini de sözlerine ekleyerek “Sayın başkanım size söz veriyorum. Esnaf teşkilatı olarak bize ne düşerse bizde sonuna kadar yanınızdayız” diye konuştu.

Daha sonra söz alan oda başkanları ve esnaf temsilcileri de toplantı nedeniyle Başkan Kınay’a teşekkür ettiler.