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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, vatandaşların taleplerini dinlediİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri, muhtarların talepleri doğrultusunda acil ihtiyaç duyulan sokaklardaki serimlerine devam ediyor.

Son olarak Aydın Mahallesi'nde hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, önce zamana yenik düşen eski asfaltı kazıdılar. Yenisini de Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı modern araçlarla, tekniğine uygun şekilde seriyorlar

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde denetleyerek, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Veysi Turan'ın da yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, vatandaşların taleplerini dinledi ve esnafa hayırlı işler diledi.

Karabağlar Belediyesi olarak bu asfaltlama sezonunu olabildiğince verimli geçirdiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Mayıs ayından bu yana ekiplerimiz sahada alın teri döküyor. 3600 sokağı bulunan Karabağlar'da, her gün daha fazla noktaya hizmet götürmenin derdindeyiz. Bu anlayışımız doğrultusunda muhtarlarımızın taleplerini dikkate alarak, acil asfaltlama ihtiyacı duyulan sokaklara giriyoruz. Modern araçlarımızla, tekniğine uygun asfalt serimlerimiz aynı şekilde devam edecek” dedi.

Mahalle Muhtarı Veysi Turan ve vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.