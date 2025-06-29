Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 58 mahalleyi kapsayan saha ziyaretlerine devam ediyor; muhtarlarla birlikte sorunları yerinde tespit edip çözümler üretiyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, geçtiğimiz yıl tüm mahalleleri gezerek sorunları yerinde saptadıktan sonra, bu yıl yapılan hizmetleri değerlendirmek ve yeni talepleri belirlemek için mahalle turuna başladı.

Yaz boyunca 58 mahalleyi ziyaret edecek olan Kınay, Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe ve General Kazım Özalp mahallelerinde muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Fahrettin Altay Mahallesi’nde Muhtar İkbal Kaytancılar ile incelemelerde bulunan Kınay, temizlik, konteyner ve budama çalışmalarını değerlendirdi. Kınay, “Kadın emeği pazarları temmuzdan itibaren akşam saatlerinde, pazartesi ve perşembe 16.00-22.00 arasında kurulacak” dedi.

ÜÇKUYULAR’DA BEÇ PARKI YENİLENİYOR

Üçkuyular Mahallesi’nde Muhtar Pınar Öztulun ile Beç Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını inceleyen Kınay, parkın kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinleri için sosyalleşme alanı olacağını belirtti.

Esentepe Mahallesi’nde Muhtar Sakine Daloğlu ile bir araya gelen Kınay, spor alanlarını canlandırma ve güvenli ortak yaşam alanlarını artırma sözü verdi.

General Kazım Özalp Mahallesi’nde Muhtar Gönül Yetişen ile yapılan ziyarette metruk yapılar ele alındı.

“MUHTARLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Vatandaşların huzur ve güvenliği için metruk yapılarla mücadele süreceğini söyleyen Başkan Kınay, “Geçen yıl sorunları tespit ettik, bu yıl ise yapılanları değerlendiriyor, yeni ihtiyaçları yerinde belirliyoruz. Muhtarlarımızla dayanışma içinde, her mahalleye özel çözümler üretiyoruz” dedi.