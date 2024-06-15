Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ilçede bayram için temizlik çalışmalarını artırdı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik ekipleri, vatandaşların temiz ve huzurlu bir bayram sabahına uyanmaları için Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğun bir çalışma ortaya koydu. Karabağlar’da yaşayan vatandaşların temiz bir bayram sabahı yaşamaları için ilçedeki cami ve sokaklar temizlendi, çöp konteynerlerinde kesintisiz bir temizlik çalışması yapıldı. İlçedeki camilerde de temizlik yapan ekipler, bu alanları yıkayarak bayram namazına gelecek vatandaşlar için hazırladı. Camilerde yapılan çalışmanın ardından temizlik ekipleri sokaklardaki moloz ve eşya atıklarını da toplayarak bayram temizliğini tamamladı.

Kaynak: igf