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İzmir'de Karabağlar Belediyesi, doğadan geleni yine doğaya veriyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, budanan ya da doğal nedenlerle kırılıp yere düşen ağaç dallarını ve bitki artıklarını öğüterek yeniden doğaya kazandırıyor. Karababağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesindeki dal öğütme makinesi sayesinde, ortaya çıkan atıklar toprakla karıştırılarak organik gübreye dönüştürülüyor. Bu gübreler park ve yeşil alan çalışmalarında kullanıyor.

Böylece çevre kirliliği önlenirken ekolojik dengenin korunmasına katkı sunuluyor. Benzinle çalışan makine istenilen alanlara götürülerek, yerinde öğütme yapılabiliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, makinenin ilçenin farklı noktalarında çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Bir yandan atıkların nakliye ve depolanması sorunu ortadan kalkarken, bir yandan da çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor. Öğütme sonrası ortaya çıkan atıklar gübreye dönüştürülüyor. Böylece doğadan gelen yine doğaya bırakılıyor” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bütçesini doğru kullanarak araç parklarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Karabağlar'da yaşayan 500 bin vatandaşımıza nitelikli hizmet sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.