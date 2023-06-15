İzmir'de Karabağlar Belediyesi bünyesinde oluşturulan Çocuk Korosu ilk konserini Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde verdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da konsere katılarak minik yürekleri yalnız bırakmadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Şef Cihan Önder yönetiminde ilk konserine çıkan çocukları Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, başkan yardımcıları ile çok sayıda aile izledi.

“Çocuk Kalbimizden Şarkılar” adını verdikleri konserde çocuklar “Sevgili Anadolum”, “Ey Şanlı Bayrak”, “Öğretmenim” gibi herkesin bildiği şarkıları büyük bir başarıyla sunarken, bazı şarkılarda da solo olarak performans gösterdiler.

Konser sonunda Başkan Muhittin Selvitopu, Şef Cihan Önder’i kutlayarak kendisine Doğa Dostu Sertifika sundu. Çocukları da alkışlayan ve performanslarından ötürü kutlayan Başkan Selvitopu, onlarla toplu fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştirdi.

Konser sonunda çocuklar ve izleyiciler hep birlikte “İzmir Marşı”nı büyük bir coşkuyla seslendirdi.