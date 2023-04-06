Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftarlar kapsamında semt merkezlerinin kursiyer kadınlarıyla bir araya geldi. Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen iftara, yüzlerce kursiyer kadın, eğitmenler, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel iftar yemekleri devam ediyor

Sevgi Camii İmamı Mustafa Özdemir'in okuduğu sofra duasıyla oruçların açılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Daha sonra kürsüye gelen Barış Semt Merkezi Kursiyeri Melek Korkmaz, Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da sofraların paylaşıldığı, dayanışmanın ön plana çıktığı bu ayda kursiyer kadınlarla iftar yemeğinde buluşmaktan duyduğu mutluluğu vurguladı. Karabağlar'da semt merkezlerinin sayısını hızla çoğalttıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz 58 mahallemizin tamamında açmak. Oralarda yaşayan siz değerli ev hanımlarıyla, kadınlarla iletişim kurmaya çabalıyoruz. Biliyoruz ki evin, aileleriniz yükü sizlerin sırtında. Tüm çabamız bu sıkıntılarınızı bir parça da olsa azaltmak” diye konuştu.

Ramazan ayının barış, huzur, hoşgörü, sevgi ve saygı getirmesini dileyen Başkan Selvitopu, “Şubat ayındaki büyük deprem felaketinin acılarını yaşamaya devam ediyoruz. Böylesi büyük acılar ancak paylaşarak azaltılabilir. Buradan bir kez daha yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar kalanlara da başsağlığı diliyorum. 13 milyona yakın insanımız yaşam mücadelesi veriyor. Ancak toplumumuz her zaman dayanışmayı bilmiştir. Büyük zorlukları, sıkıntıları her zaman olduğu gibi yine el ele, kol kola olarak aşacağız. Hepimizin farklı siyasi düşünceleri, görüşleri olabilir. Ama bence bunun hiç bir önemi yok. Sonuçta hepimiz insanız” diye konuştu.