Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kurban yakalama timi geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da iş başında.İZMİR (İGFA) - Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'nde hazır bulunacak olan ekip, sahipli bir kurbanın kaçması durumunda ilçe sınırları içerisinde görev yapacak. Bu kapsamda ekipler uzun mesafelerde hava basınçlı atma aleti, kısa mesafelerde ise üfleme borusu ve yakalama aparatları ile hazır bulunacaklar.

Bu ekibin yanı sıra ilçede bayram süresince veteriner hizmetleri de aksamadan devam edecek. Vatandaşlar 0 232 414 81 81 numaralı telefonu arayarak hem yakalama timine hem veteriner hizmetlerine ulaşabilecekler.

Bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarındaki kontroller de aralıksız devam edecek.