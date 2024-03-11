Karabağlar Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan Ayında da toplu iftarlar düzenlemek yerine, vatandaşlara erzak paketleri ve Sosyal Destek Kartı'yla ulaşacak. Bu kapsamda binlerce erzak paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine, “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” anlayışıyla teslim edilecek. Sosyal Destek Kartı'yla da yine binlerce aile, ihtiyaçlarını istedikleri marketlerden karşılamaya devam edecek.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da dayanışma ruhu, bu Ramazan Ayında da kendini gösterecek. “Sosyal Destek Kartı” uygulamasını Türkiye'de ilk başlatan yerel yönetimlerden biri olan Karabağlar Belediyesi, her ay yaklaşık 3 bin dar gelirli aileye ulaşıyor. Vatandaşlar, içindeki para miktarı 1000 liraya yükseltilen bankamatik kartlarıyla ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü diledikleri marketlerden karşılayabiliyor.

Sosyal Destek Kartı her ay düzenli olarak devam ederken, Ramazan Ayı nedeniyle erzak dağıtımlarına da ağırlık verilecek. İçinde kuru gıdaların olduğu binlerce erzak paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak

BİRLİK BERABERLİK AYI

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, yıllardır bu anlayışına uygun olarak hareket ettiklerini vurguladı. İsrafı önlemek ve desteğin doğru yerlere ulaşması adına toplu iftarlar yerine erzak kolisi dağıtımı ve Sosyal Destek Kartı'na ağırlık verdiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Her zaman olduğu gibi bu anlamlı ayda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın huzur ve barış ortamı içinde bir Ramazan Ayı geçirmelerini diliyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi, “Sosyal Destek Kartı “ dışında, ihtiyaç duyan asker ailelerini de unutmuyor. Bugüne kadar on binlerce asker ailesine nakdi yardım gerçekleştirildi.