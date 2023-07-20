İzmir'in Karabağlar ilçesinde Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yaz spor okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 15 spor merkezi 12 branşta düzenlediği yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçladığı yaz spor okullarına bu yıl katılım sayısı 2 bin 300 kişiye ulaştı. Başkan Selvitopu, okulları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte Karabağlar’da bulunan çocuklar yaz spor okullarına akın etti. 07-15 yaş aralığı çocuklar futbol, basketbol, voleybol, tenis, taekwondo, karate, 10-15 yaş aralığı bocce, güreş, halk oyunları, 05-09 yaş aralığı jimnastik kurslarına giderken; yetişkinlere yönelik aerobik, zumba ve tenis kursları da yaz spor okullarında devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sabah saatlerinde futbol ve ardından da voleybol kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret edip, onlara başarı diledi.

Sevgi Mahallesi’nde çocuklar tarafından “En büyük başkan bizim başkan!” sloganıyla karşılanan Başkan Selvitopu, antrenmana katıldı ve penaltı vuruşuyla da çocuklardan alkış aldı. Selvitopu daha sonra İhsan Alyanak Spor Salonu’na giderek voleybolcularla bir araya geldi ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Alanlarında uzman spor hocaları tarafından haftanın 5 günü belirlenen saatlerde ve tesislerde eğitim alan öğrenciler, okul dışında da yeni arkadaşlarla tanışmaktan mutlu olduklarını ifade ederken, Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü yetkilileri de grupların müsaitlik durumuna göre kayıtların devam ettiklerini dile getirdiler.