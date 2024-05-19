İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşilyurt’ta yaşayan vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayacak ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak Yeşilyurt Pazaryeri'nin inşaatı hızla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilyurt bölgesinde yaşayan vatandaşlar, modern ve kapalı bir pazaryerine kavuşacak.Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi'ndeki 4500 metrekarelik arsada yapımı devam eden pazaryerinde, 250 tezgah ve 115 araçlık otopark yer alacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, modern mimariye sahip yeni pazaryerinin, on binlerce kişinin yaşadığı bölgeye değer katacağını ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılmasına olanak yaratacağını vurguladı. Karabağlar'da eski pazaryerlerini kapalı hale getirerek modernleştirme, yeni pazaryerlerini yaşama geçirme hedefleri olduğunu belirten Başkan Kınay, “Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızı hak ettikleri modern, kapalı ve çok amaçlı pazaryerlerine kavuşturmak önceliğimiz olacak. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.