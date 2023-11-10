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İzmir'in Karabağlar ilçesinde resmi törenlerin yanı sıra ana hizmet binasında anma köşesi oluşturulduİZMİR (İGFA) - 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk , aramızdan ayrılışının 85. yılında Karabağlar'da özlemle anıldı.

Resmi anma programı kapsamında ilk tören, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı ve Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar, alandaki Atatürk Anıtı önünde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ardından Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Selvitopu burada, “Atatürk” konulu resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

BELEDİYEDE ANMA KÖŞESİ

Karabağlar Belediyesi çalışanları da Atatürk'ü anmak için, ellerinde kırmızı karanfillerle belediye binası önünde toplandılar. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından çalışanlar, karanfilleri Atatürk Anıtı'na bırakarak, saygı, sevgi ve özlemlerini dile getirdiler.

Ata'nın ölüm yıldönümü nedeniyle, Karabağlar Belediye Meclis Salonu önünde de anma köşesi oluşturuldu. Başkan Selvitopu anı defterine şunları yazdı:

“Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Kurduğu Cumhuriyet, O'nun dediği gibi ilelebet yaşayacak, Türk halkı O'nu asla unutmayacak, sonsuza dek kalbinde taşıyacaktır. İlelebet Cumhuriyet ! İlelebet Mustafa Kemal Atatürk! Saygılarımla...”