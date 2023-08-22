Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parklarda bulunan basketbol sahalarının bakım, onarım ve boyama çalışmalarına devam ediyor. Esentepe Mahallesi’nde bulunan çocuk parkı ve Muammer Akar Mahallesi Nisa Serezli Parkı’nda bulunan basketbol alanında çalışmalar tamamlanarak sporseverlerin hizmetine sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde parklar basketbol sahaları, belediye ekiplerinin yenileme çalışmalarının ardından renkli görüntülere kavuşurken, bölgede ikamet eden vatandaşlar da Karabağlar Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar; çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına olanak tanıyan Karabağlar Belediyesi’ne ve sıcak havaya rağmen çalışmaları aksatmayan işçilere teşekkür ettiler.

Karabağlar’daki diğer parklardaki spor alanlarında da bakım, onarım, boyama gibi yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çocukların ve gençlerin sağlıklı fiziki ortamlarda spor yapmalarına özen gösterdiklerini ve parklardaki spor alanlarındaki yenileme çalışmalarının da vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.