Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim döneminde söz verdiği gibi hiç tiyatroya gitmemiş çocukların sokaklarına tiyatroyu ulaştırıyor. Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği’nin ikincisi dün akşam Limontepe Pazaryerinde düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın önderliğinde sosyal belediyecilik anlayışıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Başkan Kınay’ın seçim sürecinde söz verdiği gibi çocuklar için eğlenceli aktiviteler mahallelere taşınıyor. 27 Haziran Perşembe günü ilki düzenlenen Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği’nin ikincisi geçtiğimiz akşam Limontepe Pazaryerinde çocuklarla bir araya geldi. Coşkulu kalabalığın olduğu etkinlikte daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklarla, tiyatro gösterileri ve daha birçok etkinlik buluşturuldu. Sosis balon katlamadan, yüz boyamaya; tahta bacak gösterisinden, geleneksel sokak oyunlarına kadar çok sayıda keyifli aktivitelerle eğlenen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi.

ŞENLİKLER YAZ BOYU SÜRECEK Karabağlar Belediyesi olarak yaz boyunca sokak şenliklerinin süreceğini belirten Başkan Kınay, tüm mahallelerde çocuk sesleriyle, çocuk şenlikleriyle, gençlerle ve kadınlarla hep beraber olacaklarını söyledi. Etkinliklerin belirlenen mahallelerle ortak bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Başkan Kınay, bu etkinliklerin Karabağlar’ın her bir mahallesine ve her bir çocuğuna ulaşmasını istediğini dile getirdi. Çocuklara umut olmak ve mutluluklarına mutluluk katmak adına daha çok çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Başkan Kınay, Karabağlar’da yaşayan her çocuğun hayatına dokunacaklarının altını çizdi.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN KINAY’A ÇEVREYİ TEMİZ TUTMA SÖZÜ Şenlikte ikram edilen yiyecek ve içeceklerin çöplerinin çöp kutusuna atılması ve çevrenin temiz tutulması yönünde çocuklardan söz alan Başkan Kınay, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, çevre bilincinin önemini vurgulayan Başkan Kınay, çocuklar ve ailelerinden bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi. Çocuklar ve aileleri bu çağrıya kulak vererek, etkinlik alanını temiz tutma konusunda Başkan Kınay’a söz verdi.