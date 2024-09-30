Karabağlar Belediyesi Temiz Nehirler Günü kapsamında, Varyant Rotary Kulübü ve Çeşme Rotary Kulübü ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. 5-16 yaş arası çocukların aileleri ile katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar resim ve çevre temizliği yaptı ve etkinlik sonunda hep bir ağızdan “çöpleri çöp kutusuna atalım” diyerek doğanın korunması adına net mesaj verdiler.İZMİR (İGFA) - Yunus Emre Pazaryeri önünde düzenlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Rotary Kulübü adına Efecan Arpağ, Varyant Rotary Kulübü Başkanı Engin Zorbaz ve üyeler, Gruplardan Sorumlu Guvarnör Yardımcısı Özgür Kitapcı Candan, Bölge 2440 Federasyonu Çevre Komite Başkanı Tolga Alanyalı, Varyant Rotary Kulübü Çevre Komite Başkanı Damla Ateş, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Çocukların yapmış olduğu resimleri yakından inceleyen Başkan Kınay, çocuklardan bundan sonra çöpleri yere atmamaları, dereleri ve nehirleri korumalarını istedi. Kınay ayrıca çocuklara mikrofonu uzatarak çevre ile ilgili mesajlar aldı.

Rotary yetkilileri de bu etkinliğin yaşanan iklim krizi ve su sorunuyla ilgili farkındalık yaratmak olduğunun altını çizerek, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

Etkinliğin sonunda yapmış oldukları resimler ve çevrede bulunan çöpleri toplayarak belirlenen geri dönüşüm kutularına atan çocuklar temiz yarınlar için de önemli bir adım atmış oldu. Başkan Kınay ve Rotary yetkilileri resimleri ile çevre için net mesaj veren çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.

Kaynak: igf