Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında “Çevreni Koru Dünyanı Koru” başlıklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Ege Orman Vakfı, İZSU ve İzdoğa işbirliğiyle, geleceğimiz olan çocuklar “sıfır atık”, oyun ve bilgi yarışması, origami, geri dönüşüm atölyeleri, sanat atölyeleri ve çeşitli deneyleri, konunun uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Çocuklar ayrıca merkezde yer alan Uzay ve Havacılık Sergisi'ni eğitmenler eşliğinde gezdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, merkez bahçesinde kurulan stantları ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Atölye çalışmalarını ve deneyleri izleyen Başkan Selvitopu, çocukların keyifli anlarına eşlik etti. Başkan Selvitopu, Sanatçı Fırat Karapınar'ın atık malzemelerle yaptığı eserleri de yakından inceledi.

Dünyamızın kâr ve hırs uğruna her geçen gün daha fazla kirletildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Çevre konusunda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü yaşam ortamlarımız hızla daralıyor. Sularımız, denizlerimiz kirleniyor. Bunun önüne geçmek için çaba harcamalıyız. Var olan değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilirsek, ne mutlu bize” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin bu konuda hassas olduğunu, sıfır atık başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Selvitopu, çocukları çalışmalarından ötürü kutladı.