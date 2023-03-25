Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı istikametten gelen A.Y. idaresindeki Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi’nde çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.