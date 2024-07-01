Karacabey Belediyesi, çevre koruma ve geri dönüşüm faaliyetlerini arttırmak amacıyla adliye karşısı ve Sevgi Yolu'nda Mobil Atık Getirme Merkezi'ni hizmete sundu. Bu çalışma ile kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atıklar ile atık yağ ve pil gibi geri dönüştürülebilir malzemeler geri dönüşüme kazandırılacak.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşanabilir bir çevre için bu yönde faaliyetleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı ‘Bu çalışma ile Karacabey halkının geri dönüşüm süreçlerine daha aktif katılımını sağlamayı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedefliyoruz. Günümüzde yaşanan çevresel sorunlar tüm dünyanın gündeminde ilk sırayı tutuyor. Tüm bunlar dikkate alındığında bireylerin, kurum ve kuruluşların gündeminden de bunun düşmemesi gerekir. Bizler bu alanda mesai arkadaşlarımızla uygulaması pratik ve herkes tarafından kabul görecek sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu uygulamamız ile ayrıştırma noktasında hem vatandaşlarımıza hem de geri dönüşüm sürecine olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Umarım halkımızdan da kabul görür ve herkes bu geri dönüşüm seferberliğine ortak olur’ dedi.

İlk etapta adliye binası karşısı ile Sevgi Yolu üzerine konumlandırılan ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ zamanla ilçenin farklı noktasında yaygınlaştırılması planlanıyor.