Bursa'nın Karacabey ilçesinde 45 bin 870 dekar araziye can suyu verecek Gölecik Barajı bölge tarımı için büyük önem arz ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen barajın tamamlanmasıyla Karacabey ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyunun karşılanacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 590 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Balta, sulama veiçmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağını açıkladı.

Bu arada Gölecik Barajı’nda şimdiye kadar 709 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek gövde dolgusunun yaklaşık olarak yüzde 71’i tamamlandığı kaydedilirken, gövde inşaatının yanı sıra eş zamanlı olarak enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları ile Su Alma Yapısı imalatları devam ettiği, enerji kırıcı havuz imalatları tamamlandığı öğrenildi.