Nilüferleri, su papatyaları, endemik bitkileri, 300'e yakın kuş türünü, yılkı atlarını, sulak alanlarda serinleyen mandaları ve yerli ırk inekleri barındıran longoz, sonbaharın gelişiyle su toplamaya başladı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısında eşsiz doğal güzelliklere ve sakinliğe sahip longoz (su basar ormanları) su toplamaya başladı.

Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki 730 hektarlık Karacabey Longoz Ormanı, 300’e yakın kuş türü, endemik bitkiler ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapıyor.

BURSA VALİSİ AYYILDIZ’DAN LONGOZ PAYLAŞIMI

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, valiliğin sosyal medya hesaplarından hafta başında Karacabey Longoz Ormanı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Vali Ayyıldız, longoz ormanının eşsiz güzelliğinden bahsederek, longozun su toplamaya başladığının da müjdesini verdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı yer: Karacabey Longoz Ormanları Türkiye’de varlığı bilinen 4 longoz ormanından biri... "Deniz seviyesinin altında oluşan ormanlar" olarak tanımlanan longoz ormanları, yağışlarla birlikte sonbahardan itibaren suyla dolmaya başlıyor ve yaklaşık 6 aylık bir süre boyunca da yüzen ormana dönüşüyor. 300'e yakın farklı kuş türü, endemik bitki türleri ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapan Karacabey Longozu ziyaretçilerini bekliyor.”