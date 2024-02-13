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Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları kapsamında, ilçe merkezi ve kırsalda Esentepe, Emirsultan, Gazi, Yenimahalle, Hürriyet ve Yenikaraağaç mahalleleri olmak üzere toplamda 2195 ton asfalt dökümü yapılırken, toplamda 15 lokasyonda asfalt ve parke taş çalışmaları gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları kapsamında, ilçe merkezi ve kırsalda Esentepe, Emirsultan, Gazi, Yenimahalle, Hürriyet ve Yenikaraağaç mahalleleri olmak üzere toplamda 2195 ton asfalt dökümü yapılırken, toplamda 15 lokasyonda asfalt ve parke taş çalışmaları gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, parke taşı yenileme ve tamir çalışmalarına da devam eden Karacabey Belediyesi ekipleri, deforme olan yolları daha düzenli ve bakımlı hale getiriyor.

Kırsalda ise Sazlıca, Akhisar, Boğazköy, Dağkadı, merkezde ise Karacaahmet, Tavşanlı, Sırabademler, Gazi ve Emirsultan Mahallelerinde parke taş döşeme ve tamiratı yapıldı.

TÜM MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

İlçe halkının yaşam standartlarını daha da güzelleştirmek adına aralıksız çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, asfalt ve parke taş tamiratına ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edileceğini belirtti.

Başkan Ali Özkan, Karacabey’i her yönüyle yaşam kalitesi yüksek, örnek bir şehir hale getirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.