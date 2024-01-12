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Bursa'da DEVA Partisi Karacabey Belediye Başkan adayı Yasemin Tuna, yerel seçim kampanyasında rakipleri tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen saldırılara maruz kalıyor.BURSA (İGFA)- Bursa'nın Karacabey ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren belediye başkan adayı Yasemin Tuna, halkın güvenini kazanmaya çalışırken, kendisine rakiplerinin saldırıları da dikkat çekiyor.

Sosyal medya üzerinden artan saldırılara karşı Tuna, demokratik bir seçim ortamında kampanya yürüttüğünü ve halka hizmet etme amacında olduğunu belirtti.

"Ben, Karacabey'in geleceği için buradayım ve bu süreçte tüm enerjimi projelerime odaklamış durumdayım" diyen Tuna, "Ancak, rakiplerimin beni hedef alarak sosyal medya üzerinden başlattığı saldırıları anlamak gerçekten zor. Halkımız, gerçek gündemle ilgilenmeye devam ediyor ve ben de onlara daha iyi bir gelecek sunma konusundaki iddiamı sürdürüyorum" diye konuştu.

Adayın destekçileri, sosyal medyada yapılan asılsız iddiaların ve saldırıların halkın gerçek gündemine zarar verdiğini düşünüyor ve bu tür taktiklerin seçim atmosferini olumsuz etkilememesi için duyarlılık çağrısında bulunuyor.