Bursa’nın Karacabey ilçesinde her yağmurdan sonra su taşkınlarının yaşandığı Küçük Sanayi Sitesi’nin altyapısını sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt kaplama ile sanayi içi yolları da daha konforlu hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde kangren haline gelen bir sorunu da çözüme kavuşturdu. Karacabey Küçük Sanayi Sitesi’nin uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunu BUSKİ tarafından çözüme kavuşturuldu. Her yağış sonrası işyerlerinin sular altında kaldığı, ulaşımın felce uğradığı Karacabey Küçük Sanayi Sitesi, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışmasıyla rahata kavuştu.

GÜÇLÜ ALTYAPI

Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettikleri krediyle ilçelerde başlattıkları büyük ölçekli yatırımları kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bölgesel odaklı altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi’nin acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da BUSKİ marifetiyle son verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çalışmalarımız kapsamında, yaklaşık 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı ile 20 kilometrelik içme suyu imalatı gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarımız sonrası, 20 bin tonluk asfalt kaplama imalatları hızla devam ediyor” dedi.

İlçelerdeki altyapı çalışmaları tamamlandığında, Bursa’nın altyapıda Türkiye’ye örnek şehir olacağını ifade eden Başkan Aktaş, yaşanılmasından mutluluk duyulan şehirlerin, sağlıklı altyapı ağı üzerine kurulabileceğini de sözlerine ekledi.