Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, geçtiğimiz günlerde rekor bir katılımla gerçekleşen ‘Perseid Meteor Yağmuru Karacabey Gözlem Etkinliği’ni değerlendirdi. Son yıllarda bu tarz etkinliklerin ilgi görmesinin mutluluk verici olduğuna değinen Karabatı, Karacabey’de de bir astropark projesi üzerine çalıştıklarını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bu yıl 5.si düzenlenen ve Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde hayata geçirilen Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde gerçekleşti. Her yıl katlanarak artan ilgiyle gerçekleşen etkinlik bu yıl da 20 binden fazla insanı sahilde ağırladı.

Türkiye’nin bu alanda yapılan en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Karabatı, “Türkiye’nin en büyük gözlem etkinliğini yaptığımızı söyleyebiliriz. Gelen katılımcılar ve uzmanlarla yaptığımız görüşmeler bunu doğruluyor ve bu buluşma aslında bilimsel sunumlarla da destekleniyor. Tüm bunların yanında organizasyon artık gözlem etkinliği olmasının yanı sıra bilim şenliğine de dönüştü diyebiliriz. Uzaydan okyanusların en dibine, çeşitli alanlarda uzman isimler gece yarısına dek çeşitli konularda sunumlarla sahnedeydi” dedi.

Bu yıl etkinliğin onur konuğu TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç oldu. Ataç konuşmasında, “Böyle bir kalabalığı böyle bir amaçla bir arada görmek ülke adına mutluluk verici. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HAZIRLIKLARINA ŞİMDİDEN BAŞLADIK”

Belediye Başkanı Fatih Karabatı etkinliğe dair yaptığı yorumda, “Rekor bir katılıma ulaşan bu buluşmanın ev sahibi olmak mutluluk verici. Çok değerli sunumlar dinledik. Gece yarısı olunca sunumların yerini bu kez gökyüzü gözlemi aldı. Tüm ışıklar kapatılarak herkesin daha parlak bir gökyüzüne bakmasına imkân sağlandı. 20 bin kişinin katıldığı ücretsiz bir etkinlikte sağladığımız düzen ve kontrol mekanizması ile herkesten çok olumlu tepkiler aldık. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına da şimdiden başladık” dedi.

Sunumlardan önce Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’ın ödüllü iki belgeseli, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kısa filmleri dev ekranla seyircilere yansıtıldı. Bunların yanında Yuvam Dünya Derneği tarafından hazırlanan ‘Kayıp, Hasar ve Umudun Melodisi’ adlı klip çalışması ile Anadolu Ajansı’nın 2024 yılına ait çarpıcı fotoğraflardan oluşan seçkisi de gösterimde yer aldı.

Bu yıl İranlı Gökyüzü Fotoğrafçısı Majid Ghohroodi’de astrofotoğrafçılık üzerine anlatımlarda bulundu. Majid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Bir gün İran'da böyle bir olay görmek isterim. Karacabey şehrinde Türk dostların düzenlediği meteor yağmuru etkinliği izlediğim en iyi astronomi programlarından biriydi. Bu vizyon genişliğinden ve büyük çabalarından dolayı tüm dostları tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gösterimlerin ardından ise NASA’dan ayrılıp Türkiye’ye dönme kararı alan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Astronom Gizem Çoban, Anatomi Araştırmacısı Dr. Pedram Türkoğlu, Hidrobiyolog Akın Karahan gibi uzmanlar sunumlarıyla sahnede yer alırken Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ali Şenel, Melih Özbek ve Alper Tüydeş de davetlilere doğa üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanların çoğunlukla ailelerden oluştuğu göze çarparken, ortalamaya bakıldığında ise her yaştan katılımcının olması dikkat çekti. Gelecek yıl bu ilginin daha da artmış olması bekleniyor.

”ŞEHRİMİZE BİR ASTROPARK OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ”

Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ”Karacabey’in bu etkinlikle yeni bir değer kazandığını söyleyebiliriz. Bu konuyu, ‘şehrimize daha verimli nasıl yapabiliriz?’ sorusunu mesai arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Bir iki alternatifle birlikte şehrimize bir astropark ile gökyüzü gözlemcilerini yıl boyu ağırlayabileceğimiz bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Konuyla ilgili diğer kurumlarla da görüştükten sonra hızlıca sonuçlandırıp yeni ve alternatif turizm hareketlerinden bölgemize kazanım elde etmek istiyoruz” dedi.

Astropark ile çocuklara ve ailelere uzay ile gökyüzü merakını gidermelerini ve burada fotoğraf veya çeşitli araç gereçlerle gözlem yapabilmelerine imkân sağlanması bekliyor. Yurtdışında oldukça yaygın olan bu alanların Türkiye’de de son yıllarda sayılarının arttığı göze çarptı.