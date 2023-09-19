Karacabey Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren karate kursu öğrencileri, önceki gün düzenlenen kuşak töreninde yeni seviye kuşaklarını teslim aldı. Sporcuların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlik, Karaca Park tesislerindeki Spor Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Spor kenti Karacabey’de, gençlerin sportif faaliyetlere ilgili her geçen gün artıyor.

Karacabey Belediyespor 2023 yılı 1. dönem karate kursu kuşak sınavı tamamlandı.Karacabey Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren karate kursu öğrencileri, önceki gün düzenlenen kuşak töreninde yeni seviye kuşaklarını teslim aldı. Sporcuların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlik, Karaca Park tesislerindeki Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Karaca Park içerisinde bulunan yeni spor salonunda gerçekleşen KYU kuşak sınavına, toplamda 26 kursiyer katıldı. Karacabey Belediyespor karate takımı sınav sonrasında 14 sporcu sarı kuşak, 4 sporcu turuncu kuşak, 3 sporcu mavi kuşak ve 5 sporcu da kahverengi kuşağa terfi etti.

Bir üst kuşağa geçmeye hak kazanan sporcuların kuşakları ve sınav sonuç belgeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Gökşen Akgör, antrenörleri Selma Akdeniz ve Necip Kaplan tarafından verildi.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Gökşen Akgörgençleri tebrik ederken, karate kuşak sınavının hayırlı olmasını temenni etti.