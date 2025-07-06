Osmaniye Düziçi Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM), “Düziçi İçin Çal Bilsem” projesiyle ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyor. 7 aylık çalışmanın ürünü olan proje, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba'nın katılımıyla tanıtıldı.OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) tarafından hayata geçirilen “Düziçi İçin Çal Bilsem” projesinin lansmanı, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

7 ay süren yoğun bir çalışmanın ürünü olan proje, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçladı.

BİLSEM MÜDÜRÜ ÇİMEN’DEN TEŞEKKÜR

Düziçi BİLSEM Müdürü Ömer Çimen, projenin mimarı olduklarını belirterek, “Bu proje, Düziçi’mizin eşsiz tarihi dokusunu ve nefes kesen doğal güzelliklerini enstrümanlar ve türkülerle ortaya çıkararak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor” dedi. Çimen, projenin hayata geçmesinde Belediye Başkanı Mustafa İba’nın vizyoner yaklaşımı ve desteklerinin büyük rol oynadığını vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

Projenin ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiye canlılık katacağına inandıklarını belirten Çimen, “Bu sadece bir başlangıç. Düziçi için daha nice güzel işlere imza atacağız” diyerek gelecek projelere işaret etti.

“Düziçi İçin Çal Bilsem” projesi, dört temel hedefle yola çıktı.

Tarihi Mirası Canlandırmak: Düziçi’nin kaleleri, antik yerleşim alanları ve kültürel simgeleri görsel ve yazılı materyallerle belgelendi, bölgenin arkeolojik ve kültürel değerleri öne çıkarıldı.

Doğal Güzellikleri Tanıtmak: Nur Dağları, akarsular, şelaleler ve endemik bitki örtüsüyle ilçenin doğa turizmi potansiyeli vurgulandı. Fotoğraf ve video çekimleriyle bu güzellikler gözler önüne serildi.

Farkındalık Oluşturmak: Düziçi’nin yalnızca bir geçiş noktası değil, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğu mesajı verildi. Yerel halkın memleketlerine duyduğu farkındalığı artırırken, ziyaretçiler için cazibe merkezi yaratılması hedeflendi.

Kültürel Etkileşimi Artırmak: İlçenin kültürel yapısı ve yaşam tarzı tanıtılarak sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlanması amaçlandı.