ASKİ Genel Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde bulunan Karacaören Sanayi Sitesi’nin 35 yıllık altyapısını yeniliyor. Bölgede 8 buçuk kilometre içme suyu şebeke hattı, yaklaşık 5 buçuk kilometre atık su (kanalizasyon) ve 3 kilometre de yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara’nın tüm içme suyu ve altyapı sorunlarını belli bir program dâhilinde gündemine alarak çözen ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Altındağ ilçesinde yer alan Karacaören Sanayi Sitesi’ne el attı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 1985 - 1990 yılları arasında faaliyete başlayan Karacaören Sanayi Sitesi’ne 77 milyon 488 bin liralık dev bir yatırım yaparak, sitenin çöken altyapısını yeniliyor.

“FİZİKİ SU KAÇAKLARI DA ÖNLENECEK”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, beraberindeki teknik ekibiyle birlikte Karacaören Sanayi Sitesi’nde devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Mert, bölgedeki atık su ve yağmur suyu hatlarının artık ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, özellikle atık su baca giriş ve çıkışlarında çökmeler yaşandığını aktardı. İçme suyu borularının ise galvaniz boru olması nedeniyle çok sık arızalandığını ifade eden Mert, 8 buçuk kilometre içme suyu hattının yenilenmesinin şebekedeki fiziki su kayıp ve kaçaklarının da önlenmesini sağlayacağını söyledi. Mert, “Yenileme çalışmaları kapsamında abone bağlantıları da değiştiriliyor. Teknik birimlerimizce yapılan proje çalışması kapsamında içme suyu hattının yanı sıra 5 bin 200 metre atık su hattı ve 2 bin 850 metre de yağmur suyu hattını yeniliyoruz” dedi.