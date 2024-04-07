Ordu’nun muhteşem sahil şeridi başta olmak üzere birçok park bahçe Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı peyzaj çalışmaları ile rengarenk bir görünüm kazanıyor. Çiçeklerle bezenen sahil bandı ve halkın kullanımına açılan Durugöl Tabiat Park’ı doyumsuz manzaralarıyla kendine hayran bırakıyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artması ile peyzaj çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Ordu’yu çiçek bahçesine dönüştürüyor. Bu kapsamda Karadeniz’in en güzel kıyı şeridine sahip olan illerinden olan Ordu’da, sahil şeridi de rengarenk çiçeklerle görsel bir şölen sunuyor.

DURUGÖL TABİAT PARKI KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, halkın kullanımına sunduğu Durugöl Tabiat Parkı’nı da çiçeklerle donattı. Doğal gölün ve ekolojik dengenin korunarak yeşil alanları ve sosyal aktivite imkânlarının arttırıldığı 36 dönümlük Durugöl Tabiat Parkı, yapılan peyzaj düzenlemeleri birlikte görenleri kendine hayran bırakıyor.