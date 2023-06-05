Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun şehrimize kazandırdığı Karadeniz Bölgesi’nde tek olan Jeoradar Sistemi ile birlikte yeraltının röntgeni çekilerek şehrin altyapı çalışmalarında önemli kolaylık sağlanıyor.

GİRESUN (İGFA) - 3 yılı aşkın süredir devam devam eden proje kapsamında Giresun şehir merkezinin büyük kısmında altyapı görüntülenmesi tamamlandı.

Jeoradar uygulaması ile yer altında bulunan belediyeye ait kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatları ile diğer kurumların hatlarının (elektrik, doğalgaz, telekom) tespiti yapılırken, kayıp rögar ve kayıp vanalara da ulaşılıyor.

Uygulamayla birlikte tüm hatların konumları, çapları, cinsi ve uzunlukları belirlenerek, şehrin mevcut altyapısı kurumsal hafızaya alınarak yapılacak projelerde bilinmezlik ortadan kaldırılıyor.

Jeoradar sistemi bugüne kadar yaptığı çalışmalar ise şu şekilde:

Organize Sanayi Bölgesi dâhil toplam 303,901 metrekare alan sayısallaştırıldı.

157 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışması yapıldı.

Toplamda 1 Bulancak, 1 Keşap, 1 Tirebolu, 2 Görele, 2 Güce ve 8 Dereli olmak üzere 15 kez İlçelerde ve 1 kez Çavuşlu Beldesinde hat tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

54,029 metre su borusu ölçümü, 17,618 metre Telekom hattı ölçümü, 8,512 metre doğalgaz borusu ölçümü, 19,134 metre kanal borusu ölçümü, 16,483 metre elektrik hattı ölçümü yapıldı.

Su, Kanal, Telekom, Doğalgaz, Elektrik hatlarında toplamda 115,776 metre hat sayısallaştırması yapılarak veriler bilgisayar ortamında haritalandırıldı.

2,601 rögar kapağı-mazgal, 834 Telekom bağlantı kapağı, 206 su vanası, 169 doğalgaz vanası, 161 elektrik panosu verileri sisteme işlendi.

Su-Kanal-Telekom-Doğalgaz-Elektrik toplamında 3,971 kapak-vana-pano verisi haritalandırıldı.

Giresun Belediyesine ait 645 aydınlatma direği verisi sisteme işlenerek haritalandırıldı.

Jeoradar sistemi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; gerçekleştirilen çalışmalar ile şehrin yeraltı haritasının oluşturulduğu belirtilerek: “Şehrimizin herhangi bir noktasında yapılacak kazı öncesi yaptığımız ölçümlerle hatların yerlerinin belirlenip gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilmektedir. Yeni yapılacak hatlar ile ilgili hali hazır çalışmaları yapılarak boru metrajları ve kotları hususunda ekiplere destek verilmektedir. Ayrıca, hatların koordinatları alınarak güncel hatlarda haritaya işlenmektedir” denildi.