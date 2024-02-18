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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, bu yıl 5’incisi düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Trabzonlular Derneği tarafından Magnesia AVM Arkası Festival Alanı’nda 5. Hamsi Festivali düzenlendi.

Festivale MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu, dernek yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, protokol üyeleri de birer konuşma gerçekleştirerek festivale katılanları selamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yaptığı konuşmasında, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ergün, “Böylesi güzide festivaller, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, kardeşliğimizin artması ve farklı coğrafyaların yöresel olarak tanıtılması açısından renkli ve önemli etkinliklerdir. O açıdan böyle güzel bir festivale destek sağlamaktan mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. 12 Şubat’tan bu yana burada birbirinden güzel etkinlikler oldu. Bugün de yine aynı coşkulu etkinlikler, ikramlar ve son olarak da Trabzon’umuzun değerli sanatçılarının sahne almasıyla bu coşkunun finalini yapmış olacağız. Bu güzel festival, aynı zamanda yöresel ürünler satan esnafı destekliyor ve yerel ekonominin canlanmasına da katkı sunuyor. Bu da elbette önemli ve güzel bir detay diye düşünüyorum. Manisa, coğrafi konumu, gelişmiş sanayisi ve tarımsal zenginliği nedeniyle fazlaca göç alan ve hızlı büyüyen ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şehrimizde 81 ilden vatandaşımız ikamet ediyor. Göç alan bu güzel şehirde illerin kültürlerini yaşatmanın öneminin farkında olarak çalışmalar yürüttük. Bu festivale de bu amaçla destek olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Düzenlenen festivalin sadece bir lezzet yönünün değil, kültürel yönünün de olduğuna değinen Başkan Ergün, “Kentimizde hamsi festivali düzenlemek yalnızca bir yerel lezzeti değil ülkemizin de önemli bir kültürünün Manisa’mızda daha iyi tanıtılmasını sağlıyor. 5 yıldır başarıyla devam eden bu güzel festivalde Trabzon’un yerel lezzetlerini tadıp, kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduk, buluyoruz. Bir anlamda Ege Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında dostluk köprüsü kuruluyor. Doğduğumuz bölge ve şehirler farklı da olsa, Manisa’da yaşayan her vatandaşımız ve şehrimizin yönetimine katkı sağlayan tüm hemşeri derneklerimiz Manisa’mızın kıymetli birer parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel festivalin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu ve derneğin kıymetli üyesi hemşerilerim başta olmak üzere Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi ve ekibine, Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik ve ekibine, Büyükşehir Belediyemizin ilgili dairesine ve çalışanlarına şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Şehrimizde geleneksel hale gelen Hamsi Festivali’nin uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyor; hayırlı olmasını diliyorum” dedi.