Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Karaduman, etli ekmeği sahiplenen Yunanistan'a sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.KONYA (İGFA) - Yunanistan, baklavanın ardından bu kez de etli ekmeğin kendilerine özgü olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Sivaslı pide ustaları, "Yunanların kuyruk acıları hiç sönmeyecek. Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın"

dedi. Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Karaduman da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Yunanistan'a sert çıktı. Karaduman'ın o paylaşımı şöyle ''Havalar ısındı diye yine denize girmek istiyorsanız Konya olarak yardımcı olabiliriz.'' Karaduman'ın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.